Родственники погибших при пожаре в «Зимней вишне» получат 118 млн рублей

Новости 12.12.2019 18:15 55

Суд обязал АО «Кемеровский кондитерский комбинат» (собственник сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня») выплатить 30 родственникам погибших при пожаре компенсации в размере 118 млн рублей сверх возмещения вреда. Об этом сообщают «РИА-Новости».

На основании Градостроительного кодекса собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим определенные фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда.

«Несмотря на прямое указание закона, без суда АО «ККК» выплачивать данную компенсацию не захотел. Рудничный районный суд города Кемерово обязал выплатить 118 млн рублей родственникам погибших. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом», - гласит текст релиза общественного центра помощи пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне».

Если ответчик не будет оспаривать иски, то компенсации родственники пострадавших начнут получать уже через месяц. «Интерфакс-Сибирь» сообщает, что следующее заседание пройдет 30 декабря, а в 2020 году будут рассматриваться иски о возмещении морального вреда.

Ранее родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» было выплачено порядка 500 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также средств собственника здания.

В ноябре 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился выплатить пострадавшим единовременное пособие в размере от 200 до 400 тыс. рублей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.