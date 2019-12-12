Алтайское Минприроды рассказало, сколько елей срубили незаконно в преддверии Нового года

Новости 12.12.2019 17:40 72

В рамках предупредительных мер по предновогодней вырубке, в лесах Алтайского края будет организована охрана деревьев, сообщает сайт краевого правительства. Каждый год, в преддверии праздника Минприроды края издает приказ об охране хвойных молодняков, усиливает патрулирование лесного фонда.

«На сегодняшний день в Алтайском крае действует 31 мобильная группа, в них входят сотрудники лесничеств, лесопользователи и правоохранительные органы. В особо криминогенных лесничествах организованы посты, работающие в круглосуточном режиме», - рассказал и.о. начальника отдела лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами Минприроды края Александр Хомутов.

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Работники управления лесами уже разработали маршруты и графики, по которым будет осуществляться патрулирование лесов. Контроль будет осуществляться как в рабочие, так и в праздничные дни. Помимо этого, проводятся рейды на точках продажи елей с целью выявления нелегальных лесорубов, а также их покупателей.

«Несмотря на предпринимаемые меры, нарушения бывают. Так, в предновогодний период в Горно-Колыванском лесничестве выявлено шесть случаев незаконных рубок 426 деревьев хвойных пород. Соответствующие заявления уже направлены в полицию. Ведется расследование», - объяснил Александр Хомутов.

Минприроды напоминает, что незаконная вырубка леса преследуется по закону и грозит штрафом от трех до пяти тысяч рублей и возмещением ущерба, который нанесли лесному фонду. В случае превышения суммы ущерба в размере пяти тысяч рублей, встает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стоит отметить, что в Алтайском крае нет питомников, которые специально выращивают новогодние ели. К продаже идет заготовка верхушек хвойных деревьев и деревья, полученные в результате рубок ухода (осветление, прочистка, прореживание). Всего в регионе в этом году планируют реализовать около 18 тысяч новогодних елей/