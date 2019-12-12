Дети-участники WorldSkillsRussia в Барнауле показали выдающиеся результаты

Новости 11.12.2019 9:25 127

Юные участники демонстрируют выдающиеся результаты в рамках Открытого Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Соревнования по разным компетенциям проходят на нескольких площадках Барнаула при поддержке Министерства образования и науки края Алтайского края.

Чемпионат начался 2 декабря и продлился до пятницы, 6 декабря. В последний день, путем подсчета баллов, были определены победители различных компетенций, которые получили право участвовать во Всероссийском чемпионате. В рамках деловой программы Чемпионата Детский технопарк проводит мероприятия для руководителей образовательных организаций, заинтересованных в развитии высокотехнологичных направлений образовательной деятельности.

Корреспондент «Политсибру» понаблюдал за испытаниями юниоров в категории 14-16 лет в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

По словам главного эксперта компетенции и педагога допобразования Детского технопарка Алтайского края Дмитрия Скобелева, участники должны выполнить ряд заданий, с которыми могут возникнуть сложности даже у опытных инженеров.

«Участники средней категории 14-16 лет должны доказать свои навыки в управлении беспилотником, поиске неисправностей в летательных аппаратах и работе с дополнительным оборудованием, таким как «захват груза».Ребята устанавливают на свой «коптер» дополнительный захват и с его помощью захватывают теннисные мячи и переносят их в контейнер. На это им дается три минуты. Всего 10 мячей. В прошлом году, мировой рекорд был - семь мячей. Сегодня один из участников смог его повторить. Мог бы побить, но восьмой мяч он не успел забросить», - отметил эксперт.

Также, по словам Скобелева, дети должны за три часа разработать 2-D сканер для квадрокоптера, который бы сканировал пространство вокруг себя.

«WorldSkillsRussia предполагает невыполнимые или труднодостижимые задания. Все заточено на борьбу с самим собой и использование творческого потенциала для неординарных результатов, которые предполагают возможность получить результат лучше, чем у взрослого человека», - объяснил Скобелев.

Всего в соревнованиях принимали участие более 160 учеников школ Барнаула и Алтайского края. Победитель, которого определили 6 декабря, поедет на соревнования WorldSkillsRussia всероссийского уровня. Кроме того, победители и призеры компетенции будут занесены в международную базу профессионалов, что повлияет на их востребованность на рынке труда.