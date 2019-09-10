Экс-глава Алтайского следкома получил новую должность

Новости 12.12.2019 16:12 190

Президент РФ Владимир Путин назначил высокопоставленных силовиков еще в девяти регионах страны, в их числе бывший руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев. Он утвержден в должности объединенного следкома Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Своим указом глава государства переназначил руководителей в шести субъектах, которые до этого работали в статусе врио, и поменял начальников еще в трех областях. Ранее сообщалось, что с конца августа 2019 года Долгалев на правах и.о. возглавляет объединенный следком Хабаровского края и ЕАО.

Напомним, на Дальний Восток Долгалев перебрался год назад. До этого он на протяжении 6 лет возглавлял СУ СКР по Алтайскому краю.

Среди тех, кто избавился от приставки врио: начальник главного управления МЧС по Тамбовской области полковник Олег Зацепин, замначальника ГУ МВД по Московской области полковник Олег Зеленов, руководитель ГУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии генерал-майор Андрей Потапов.

Экс-глава Алтайского следкома может возглавить «мегауправление» на Дальнем Востоке? Новости 10.09.2019 15:55 По другой информации, Евгения Долгалева ожидает скорая отставка 9000

Среди тех, кого президент Путин своим указом поменял местами: генерал-майор юстиции Айрат Ахметшин, который с поста руководителя СУ СКР по Кировской области назначен на аналогичную должность в Нижегородскую область, и полковник юстиции Андрей Виноградов. Он назначен с поста руководителя нижегородского СУ СКР на место генерала Ахметшина, в Кировскую область.

Новым начальником управления МВД по Липецкой области президент назначил полковника полиции Олега Латунова, который до этого работал заместителем начальника УМВД по Курской области. В Липецке он сменил врио начальника управления МВД полковника полиции Дмитрия Смольнякова, пишет Znak.com.