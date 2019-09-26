Еще одна партия объявила бойкот выборам мэра Барнаула

Алтайское реготделение партии «Яблоко», вслед за «Справедливой Россией», намерено бойкотировать конкурс на должность главы Барнаула, который состоится в феврале 2020 года. Об этом «Политсибру» рассказал глава партии в Алтайском крае Александр Гончаренко.
«Зачем участвовать, если результат известен. Мы за всенародные выборы мэров», - заявил Гончаренко.
Напомним, что депутаты от фракции эсеров в АКЗС вносили законопроект о возвращении выборов мэра города, путем всенародного голосования, однако проект закона не был принят. В частности, противниками инициативы выступили депутаты от «Единой России».
Депутаты-единороссы проголосовали против
На сегодняшний день документы на участие в конкурсе подали четыре человека. Ими оказались бывший глава реготделения «Партии Роста» Андрей Крылов, молодой юрист Алексей Шипунов, бывший топ-менеджер ряда крупнейших предприятий Барнаула Сергей Шумов и и.о. главы города Вячеслав Франк.
О своем намерении участвовать в конкурсе заявляли депутаты БГД от фракции КПРФ Елена Хрусталева и от ЛДПР Алексей Скосырский. Сбором документов занимается и глава "Коммунистов России" на Алтае Александр Андрющенко.
Прием документов пройдет до четверга, 19 декабря.
По ее словам, запроса на выборы не было