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Еще одна партия объявила бойкот выборам мэра Барнаула

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Алтайское реготделение партии «Яблоко», вслед за «Справедливой Россией», намерено бойкотировать конкурс на должность главы Барнаула, который состоится в феврале 2020 года. Об этом «Политсибру» рассказал глава партии в Алтайском крае Александр Гончаренко.

«Зачем участвовать, если результат известен. Мы за всенародные выборы мэров», - заявил Гончаренко.

Напомним, что депутаты от фракции эсеров в АКЗС вносили законопроект о возвращении выборов мэра города, путем всенародного голосования, однако проект закона не был принят. В частности, противниками инициативы выступили депутаты от «Единой России».

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На сегодняшний день документы на участие в конкурсе подали четыре человека. Ими оказались бывший глава реготделения «Партии Роста» Андрей Крылов, молодой юрист Алексей Шипунов, бывший топ-менеджер ряда крупнейших предприятий Барнаула Сергей Шумов и и.о. главы города Вячеслав Франк.

О своем намерении участвовать в конкурсе заявляли депутаты БГД от фракции КПРФ Елена Хрусталева и от ЛДПР Алексей Скосырский. Сбором документов занимается и глава "Коммунистов России" на Алтае Александр Андрющенко.

Прием документов пройдет до четверга, 19 декабря.

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Автор: Политсиб.ру

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