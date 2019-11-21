Замглавы Бийска, ставший фигурантом уголовного дела, вышел из СИЗО

Новости 12.12.2019 14:05 206

Замглавы Бийска по вопросам строительства Дмитрий Маслюк освободился из следственного изолятора, где он находился с 20 ноября. Его перевели под домашний арест. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Известно, что обвинения с него не сняты. Маслюка обвиняют в превышении должностных полномочий, которые повлекли серьезное нарушение прав и интересов граждан с причинением тяжких последствий. Речь идет о многоквартирных домах на улице Спекова, которые были возведены в рамках программы переселения. Там были выявлены множественные нарушения, сопряженные с превышением предельно-допустимых норм фенола и формальдегида.

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По данным СК Алтайского края, ранее между городской администрацией и ООО «Новолит» был заключен договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья. Дома в итоге были приняты на баланс Бийска.

Неоднократные обращения жильцов в различные органы не принесли никаких результатов – граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для жизни и здоровья условиях. В итоге они обратились в СКР, которое после проведения проверочных мероприятий следователями, возбудило уголовное дело.

Задержание проходило 18 ноября во время городской планерки в мэрии Бийска. Тогда в большом зале появились представители силовых структур и перечислили список чиновников, которые должны выйти вместе с ними.