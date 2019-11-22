Госдума РФ облегчила Ракшину путь к строительству спорткомплекса в лесу?

Новости 12.12.2019 14:45 312

В лесных зонах разрешат строить объекты туриндустрии. Такой закон предложен Правительством РФ и принят Госдумой в первом чтении. Вступление этого закона в силу может отразиться и на ситуации в Алтайском крае.

Помимо туристических, в лесах можно будет строить физкультурно-оздоровительные, спортивные сооружения и другие объекты, предназначенные для отдыха, туризма и занятий спортом. Планы возведения подобных объектов в лесных массивах Алтайского края уже озвучивались.

Так, например, бизнесмен Александр Ракшин ранее заявлял о желании построить в барнаульском ленточном бору (возле «Трассы здоровья») спорткомплекс за 300 млн рублей.

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Впрочем, в законе отмечается, что в первую очередь использоваться будут земли, не занятые деревьями и требующие лесовосстановления, а также земли, занятые погибшими или перестойными лесными насаждениями. Перечень объектов капитального строительства и временных построек правительством будет утвержден позже.

Рекреационные объекты не смогут занимать площадь, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка. Их можно будет размещать лишь в специальных зонах, определенных в лесном плане субъекта РФ, после проведения процедуры общественного обсуждения. Площадь такой зоны не должна превышать 3% площади соответствующего лесничества.