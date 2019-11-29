Движение регионов за признание 31 декабря выходным днем набирает обороты

Новости 12.12.2019 13:50 267

Еще два губернатора заявили о своем намерении сделать 31 декабря выходным днем, это – главы Воронежской и Свердловской областей.

На текущий момент последний день года объявлен выходным в семи регионах страны: Томской, Псковской, Кировской и Ленинградской областях, Крыму, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. К настоящему моменту о намерении подписать соответствующий нормативный акт заявили губернаторы Свердловской и Воронежской областей.

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Вероятно, в ближайшее время к ним присоединится глава Иркутской области Сергей Левченко. А вот губернатор Новосибирской области Андрей Травников на данную инициативу ответил, что таких полномочий у него нет и ограничился рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным.

Ранее президент России Владимир Путин предложил регионам самостоятельно решать этот вопрос.

UPD: глава Хакасии Валентин Коновалов в четверг подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, сообщило управление пресс-службы и информации главы республики. "Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона рекомендовал другим госорганам республики и органам местного самоуправления также сделать предпраздничный день 31 декабря выходным.