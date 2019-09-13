32 года на двоих. Бизнесмена и его отца отправили в тюрьму за убийство в Барнауле

Новости 12.12.2019 15:15 143

Кемеровский бизнесмен и его отец признаны виновными в убийстве жительницы Барнаула, передает пресс-служба регионального Следкома.

По данным следствия, между 32-летним предпринимателем и его тещей, проживающей в Барнауле, сложились личные неприязненные отношения.

«Зять винил женщину в том, что она является инициатором его разлада с женой, с которой ему предстоял бракоразводный процесс. Движимый чувством мести, он совместно со своим 56-летним отцом в октябре 2018 года приехали в Барнаул и несколько дней следили за тещей», - говорится в сообщении ведомства.

В день трагедии они обманом выманили женщину из дома и поместили в свой автомобиль.

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«Двигаясь по городу, мужчины жестоко избивали потерпевшую, а, чтобы сломить волю к сопротивлению, вливали в ее организм спиртное. В районе промышленной зоны краевой столицы злоумышленники задушили женщину и оставили ее тело на улице, после чего скрылись», - рассказали в СК.

В ходе предварительного следствия отец бизнесмена полностью отрицал причастность сына к совершенным преступлениям, утверждая, что его ребенок являлся лишь свидетелем, а убийство совершил он один. Версию отца поддержал и сын, отрицая свою причастность к убийству тещи.

Однако собранные доказательства, в том числе проведенный следственный эксперимент, опровергли тактику мужчины, доказав, что способы и количество нанесенных ударов по телу женщины невозможно было причинить одному человеку.

В результате суд назначил мужчинам наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.