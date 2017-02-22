Депутаты добиваются отставки главы алтайского муниципалитета

Новости 12.12.2019 11:50 358

Девять из 23 депутатов Кош-Агачского районного совета выступили с предложением отправить в отставку главу администрации Серикжана Кыдырбаева. Они убеждены, что на протяжении нескольких месяцев руководитель администрации не исполняет свои обязанности. Об этом пишут "Новости Горного Алтая".

Вопрос об отставке инициаторы планировали рассмотреть на сессии 6 декабря, однако затем «отозвали его из повестки», рассказал заместитель председателя райсовета Даурен Жангудеев. На уточняющий вопрос о том, снят ли этот вопрос с обсуждения вообще, вице-спикер ответил: «Нет, вопрос находится в подвешенном состоянии, может быть, его рассмотрят на следующей сессии 16 декабря».

В то же время он добавил, что 6 декабря депутаты не приняли предложенный администрацией бюджет на следующий год, поскольку в нем не были учтены предложения депутатов и глав поселений.

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Один из народных избранников на условиях анонимности сказал, что в настоящее время идет «активный торг» и «давление». Вероятно, часть депутатов отзовет свои подписи под обращением.

Напомним, Серикжан Кыдырбаев стал главой района год назад. Он родом из села Мухор-Тархата, закончил академию управления МВД России и с 1997 года служил в органах внутренних дел.