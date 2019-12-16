Алтайские специалисты рассказали о способах фальсификации меда

Новости 13.12.2019 12:15 362

В настоящее время в Российской Федерации мёд не нормируется на микробиологические показатели безопасности.

Мед – это не просто вкусный, но и очень полезный продукт. Именно целебные свойства столь важны для потребителей. Для получения большого количества натурального продукта требуются значительные затраты.

Недобросовестные торговцы часто прибегают к фальсификации меда. Приобретя подделку, вы не получите желаемого эффекта от употребления продукта, поскольку никаких полезных веществ в нем нет и не может быть. Оказывается, существует много способов фальсификации меда.

Микрофлору меда разделяют на первичную - микроорганизмы, попадающие в мёд из нектара и пыльцы и постоянно в нём присутствующие и вторичную - микроорганизмы, попадающие в мёд при обработке и хранении (сотовый мёд их не содержит).

Микрофлора меда зависит от его ботанического происхождения, условий обработки и хранения. Обычно в 1 г мёда содержится в среднем около 1000 микроорганизмов, но в отдельных случаях, например, при неправильном хранении мёда, их число может значительно увеличиться, особенно дрожжей при брожении мёда и плесневых грибов при повышении влажности мёда.