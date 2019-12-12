Алтайские специалисты нашли бактерии в питьевой воде

Новости 12.12.2019 16:40 58

Накануне специалистами отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований в пробе «Вода питьевая» выявлены ОКБ и ТКБ.

Микробиологическое исследование воды питьевой проводилось в соответствии с МУК 4.2.1018-01 «Методические указания. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды». Настоящие методические указания устанавливают методы санитарно-микробиологического контроля качества питьевой воды в отношении ее эпидемической безопасности по показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой.

Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.

Общие колиформные бактерии (ОКБ)– грамотрицательные, оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре 37°С в течение 24 - 48 ч. Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ)– входят в число ОКБ, обладают всеми их признаками и, кроме того, способны ферментировать лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре 44+0,5 °С в течение 24 ч. Их еще иначе называют фекальными кишечными палочками (ФКП). К этой группе относится Escherichia coli– типичный обитатель кишечника человека и теплокровных животных. Экспериментально установлено, что при попадании во внешнюю среду E.coli через определенный промежуток времени способна значительно изменять свои ферментативные свойства и приобретать признаки Citrobacter и Enterobacter В связи с этим, ее присутствие в объектах окружающей среды служит показателем свежего фекального загрязнения.