РСХБ на Алтае: восьмая часть ипотечного портфеля – рефинансирование кредитов других банков

Новости 13.12.2019 9:05 91

Алтайским филиалом РСХБ, за прошедшее с начала года время, оформлено почти 700 ипотечных кредитов на общую сумму 1 миллиард рублей. При этом, по программе рефинансирования оформили кредиты 98 клиентов на общую сумму 125 млн. Со 2 декабря во всех офисах банка действуют новые условия рефинансирования ипотечных кредитов других банков.

Теперь клиенты могут рефинансировать ипотеку на вторичном рынке жилья по ставке 8,5% годовых при сумме кредита до 3 млн руб. и по ставке 8,25% при сумме свыше 3 млн руб. При рефинансировании приобретенной квартиры в новостройке ставка составляет 8,25% и 8% годовых (сумма кредита до 3 млн руб. и свыше 3 млн руб. соответственно).

Также в рамках данной программы Россельхозбанк предлагает рефинансировать кредит на приобретенный жилой дом с земельным участком под 10,8-11% годовых.

«Основное преимущество программы рефинансирования Россельхозбанка заключается в том, что рефинансируя один или несколько кредитов, клиент существенно понижает действующую процентную ставку. Этот фактор сильно влияет на выбор клиентов в пользу данного кредитного продукта Банка. Подать заявку на перекредитование можно он-лайн или обратившись в любое из отделений банка. В течение 5 рабочих дней банк примет решение. Одобренная заявка будет действовать в течение 60 дней», - отметил директор Алтайского филиала Николай Бойко.

Все подробности программы на сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.