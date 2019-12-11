Депутат АКЗС раскритиковал краевой Минспорта за желание вырубить деревья в парке

Новости 12.12.2019 10:40 663

Депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Павел Шумихин поставил под сомнение возможную вырубку деревьев в зеленых зонах города. После пробежки на стадионе «Лабиринт», он поставил под сомнение необходимость вырубок. Об этом он написал в Facebook.

«Вроде и деревьев планируют вырубить немного, по мнению ответственных чиновников - всего 59, но это целая роща. И так сравнительно небольшой парк будет совсем крошечным, оставшийся островок зелени, возможно, не справится с возросшей после возведения спортивного сооружения антропогенной нагрузкой. Между тем, к парку с разных сторон примыкают обширные бесхозные пустыри, которые вполне подходят для строительных целей и не требуют вырубок. Если есть возможность обойтись без вырубки деревьев и сокращения площади зеленых насаждений, то, очевидно, этим нужно воспользоваться», - написал депутат.

Кроме того, в ответ на один из комментариев к его посту, Шумихин отметил, что не понимает необъяснимую волну интереса к стройкам именно в парках, да еще и с обязательной целью вырубить деревья. Он отметил, что территорий «у нас больше всех на планете» и вполне можно найти подходящий участок без леса.

Напомним, что многих возмутили планы краевого Минспорта по строительству физкультурно-оздоровительных объектах, которое подразумевает вырубку нескольких сотен деревьев. Общественники и "зеленые" активисты раскритиковали подобные намерения. Уже составлено обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Кроме того, КПРФ намерена провести митинг за защиту зеленых зон города.