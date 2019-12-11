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Депутат АКЗС раскритиковал краевой Минспорта за желание вырубить деревья в парке

Новости
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Депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Павел Шумихин поставил под сомнение возможную вырубку деревьев в зеленых зонах города. После пробежки на стадионе «Лабиринт», он поставил под сомнение необходимость вырубок. Об этом он написал в Facebook.

«Вроде и деревьев планируют вырубить немного, по мнению ответственных чиновников - всего 59, но это целая роща. И так сравнительно небольшой парк будет совсем крошечным, оставшийся островок зелени, возможно, не справится с возросшей после возведения спортивного сооружения антропогенной нагрузкой. Между тем, к парку с разных сторон примыкают обширные бесхозные пустыри, которые вполне подходят для строительных целей и не требуют вырубок. Если есть возможность обойтись без вырубки деревьев и сокращения площади зеленых насаждений, то, очевидно, этим нужно воспользоваться», - написал депутат.

Кроме того, в ответ на один из комментариев к его посту, Шумихин отметил, что не понимает необъяснимую волну интереса к стройкам именно в парках, да еще и с обязательной целью вырубить деревья. Он отметил, что территорий «у нас больше всех на планете» и вполне можно найти подходящий участок без леса.

Напомним, что многих возмутили планы краевого Минспорта по строительству физкультурно-оздоровительных объектах, которое подразумевает вырубку нескольких сотен деревьев. Общественники и "зеленые" активисты раскритиковали подобные намерения. Уже составлено обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Кроме того, КПРФ намерена провести митинг за защиту зеленых зон города. 

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Еще одно пожелание - отставка министра спорта Алтайского края

756

Автор: Политсиб.ру

Фото: www.facebook.com/shumikhin

Комментарии (4)

1000

Алексей Дрянев руководитель Федерации стрельбы из лука Алтайского края

Уважаемый депутат, Павел Шумихин, вы пожалели три дерева для наших детей которые хотят заниматься спортом? Вы ради своего политического пиара ставите под сомнение будущее наших детей!!! Как вам не стыдно!! А вы знаете где и как занимаются спортом жители нашего города? Не у всех хватает денег на престижные "Вавилоны", "Магис", "Адриатика" в которые ходят люди вашего круга. Придите и посмотрите где тренируется Алтайская краевая федерация стрельбы из лука, увидите собственными глазами!! Я ЗА СПОРТ!! ЗА РАЗВИТИЕ НАШЕГО ГОРОДА!!! И надо использовать любую возможность для строительства новых спортивных обьектов!! Необходимо предоставить возможность всем желающим заниматься спортом и вести здоровый активный образ жизни!! И для детей и для пенсионеров и для лиц с ограничениями по здоровью!!!

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336!
Алексей Дрянев руководитель Федерации стрельбы из лука Алтайского края, именно поэтому бесплатные спорткомплексы надо строить не на округе у Шумихина (Балтийская-Сиреневая), а в парке на Юрина?
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Ольга
Алексей Дрянев руководитель Федерации стрельбы из лука Алтайского края, надо предоставить всем в первую очередь возможность дышать чистым воздухом, а заниматься спортом можно и нужно в сооружениях, построенных без уничтожения зеленых насаждений.
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Татьяна

Уважаемый тов. Дрянев, наверно вы путаете длинное с горячим.

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