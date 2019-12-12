В Барнауле родители вынуждены отдавать крупные штрафы, чтобы отвезти ребенка в детсад

Новости 12.12.2019 12:40 444

Родители воспитанников барнаульского детсада № 217 «Жар-Птица» на улице Партизанская стали злостными нарушителями ПДД поневоле. Все дело в том, что на одной стороне дороги возле детсада стоят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Из-за недостатка времени родителям приходится нарушать правила ПДД, так как других парковок не предусмотрено в этом месте. За время, пока они доходят до образовательного учреждения, поднимаются в группу и переодевают детей, приезжают сотрудники ДПС. Кто не успел уехать - штраф в 3,5 тысячи рублей. Родители подсчитали: за счет их штрафов "гаишники" заработали весомую сумму.

Оспаривать нарушения бессмысленно — правила есть правила. В редакцию «Политсибру» обратились представители родительского комитета детсада № 217. Они рассказали, что с такой проблемой столкнулись впервые.

«Вот в этом и проблема, что у нас никто не причём, но каждый свой план выполняет, сколько лет парковались все перед садиком и проблем не было, а теперь что случилось такого, что надо где-то парковаться и бежать с ребёнком», - комментирует одна из мам.

Знаками занимается городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту. Родители намерены написать заявление с требованием убрать эти знаки, либо заменить их на знак «Стоянка запрещена».

«Это нелогично ставить их в этом месте, так как рядом два детсада, естественно, половина родителей возит детей на машинах и невольно становится нарушителями. Мы хотим писать не коллективно, а отдельными письмами, чтобы массово было», - рассказал собеседник «Политсибру».

По словам родителей, сотрудники ДПС дежурят на этом месте регулярно и собирают штрафы с привозящих детей в ДОУ. Редакция «Политсибру» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу мэрии, его пообещали предоставить позже.

UPD: поступил комментарий от мэрии:

- Директор вышеуказанного детсадика обратился в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула с просьбой установить знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Дело в том, что накануне был сделан новый тротуар, родители некоторых воспитанников парковали свои автомобили прямо на дороге, поэтому были приняты такие меры.