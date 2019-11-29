Бывший алтайский министр устроился на работу к мэру Москвы

Новости 12.12.2019 10:00 385

Павел Дитятев, экс-министр экономического развития края и вице-премьер правительства региона, займет пост замруководителя департамента финансов Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин 10 декабря. Контракт с Дитятевым заключен на 5 лет.

Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев подал заявление об отставке с 9 декабря. Указом губернатора он награжден медалью «За заслуги во имя созидания».

Большая часть карьеры Дитятева пришлась на работу в министерстве финансов Алтайского края. Он считается креатурой бывшего главы ведомства Владимира Притупова. Интересно, что последний в начале 2019 года устроился на работу в аппарат правительства РФ.

Обязанности Дитятева назначен исполнять его заместитель Анатолий Нагорнов.