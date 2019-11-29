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Бывший алтайский министр устроился на работу к мэру Москвы

Новости
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Павел Дитятев, экс-министр экономического развития края и вице-премьер правительства региона, займет пост замруководителя департамента финансов Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин 10 декабря. Контракт с Дитятевым заключен на 5 лет.

Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев подал заявление об отставке с 9 декабря. Указом губернатора он награжден медалью «За заслуги во имя созидания». 

Большая часть карьеры Дитятева пришлась на работу в министерстве финансов Алтайского края. Он считается креатурой бывшего главы ведомства Владимира Притупова. Интересно, что последний в начале 2019 года устроился на работу в аппарат правительства РФ.

Обязанности Дитятева назначен исполнять его заместитель Анатолий Нагорнов.

Павел Дитятев прокомментировал новость о своей отставке

Павел Дитятев прокомментировал новость о своей отставке

Новости

Он отработал в нынешней должности 1,5 года

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/mossobyanin

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