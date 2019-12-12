Дольщики «замороженной» высотки в Горно-Алтайске стали новоселами спустя 5 лет

Новости 12.12.2019 8:15 38

Многоквартирный долгострой по улице Чаптынова, 34/1, попавший в разряд «проблемных домов», введен в эксплуатацию в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Застройщиком 9-этажного дома изначально являлось ООО «Горно-Алтайская строительная компания» (ГАСК) под руководством Вячеслава Борщева. В 2015 году компания признана банкротом, объект попал в разряд проблемных и 55 дольщиков были признаны обманутыми, а Борщев получил срок за мошенничество.

При поддержке правительства Республики Алтай и администрации города Горно-Алтайска выделены бюджетные средства, ЖСК предоставили субсидию для завершения строительства. На эти цели было направлено более 52 млн рублей. Сейчас жители готовятся к приемке квартир.

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Как передают СМИ, ущерб дольщикам по дому на улице Чаптынова, нанесенный действиями руководства ГАСК, превысил 110 млн рублей. Руководитель строительной компании Борщев попытался скрыть бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность фирмы. По всем объектам компании, расположенным в том числе и в Белокурихе, долги перед дольщиками превысили 350 млн рублей.

В ноябре 2016 года Борщев был задержан, ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле решилась судьба «проблемного» жилого дома на улице 80 Гвардейской дивизии, 52 – его строительство возобновилось. Барнаульскому застройщику ИСТК «Дельта» до марта 2020 года продлено разрешение на строительство, а право пользования земельным участком будет действовать до июня 2021 года. В компании информацию подтвердили.