Перенести центр города: кандидат в мэры Барнаула рассказал, на что готов в случае победы

Новости 11.12.2019 18:05 79

Сергей Шумов, подавший сегодня документы на пост главы Барнаула, рассказал «Политсибру», каким он видит будущее города, есть ли у него поддержка со стороны партии и что нужно в первую очередь менять в краевом центре.

Собеседник отметил, что имеет четкую программу развития Барнаула. "Я работал во всех сферах, за исключением дорог, все проблемы знаю. Прежде всего хочу, чтобы барнаульцы жили в комфортной среде. Например, выходили зимой, а снег был почищен, вода в кране была постоянно – и горячая, и холодная, тепло в доме. То есть, чтобы действия коммунальных служб были незаметными. Когда этого нет, то как раз и начинают ругать администрацию", - подчеркнул Шумов.

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Кандидат заметил, что будущее Барнаула, по его мнению, должно быть связано с туризмом.

Свои шансы в грядущей кампании собеседник оценить затруднился: "Здесь есть партийная зависимость, безусловно. Хочу отметить, что не состою ни в какой партии, может быть, это и недостаток, так как нет за спиной партаппарата. С другой стороны можно говорить, что я от "партии барнаульцев".

В числе мер, которые Шумов готов предложить, если станет градоначальником, значится перенос мэрии в географический центр города – в район квартала Малахова-Юрина. Тем самым будут ликвидированы пробки, полагает кандидат на должность главы города.

«Таким образом не нужно будет строить дорогостоящий тоннель под железной дорогой», - заключил собеседник «Политсибру».