Егеря рассказали, как ловят браконьеров в Солонешенском районе

Новости 12.12.2019 8:45 247

В окрестностях Солонешенского района был пойман мужчина, подстреливший косулю. Его взяли с поличным. Свою вину он признал полностью. Об этом пишет «Бийский рабочий».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Это уже не первый задержанный браконьер. С начала открытия охотничьего сезона в районе были задержаны уже два нелегальных охотника.

По словам госохотинспектор Алтайского края Сергея Осетрова, в рейды он выходит постоянно. Ему оказывают помощь полиция, Росгвардия и добросовестные охотники.

«Часто у задержанных изымаем оружие, которое оказывается незарегистрированным. С начала зимы уже десять единиц выявили, - говорит Сергей. – Ловим и местных и приезжих. Косули в наших краях много. Заяц есть, лисица, тетерев. Приезжают, стреляют. Хотя, за это санкции, вплоть до реального срока, плюс возмещение ущерба. За косулю, например, 120 тысяч рублей, если самка – более 200 тысяч».

Егерь отмечает, что со временем браконьеры стали осторожнее. Зная о проверках, ведут себя тихо. Как раньше, на снегоходах за добычей не едут. Их количество за последние пять лет здесь сократилось. Большая заслуга в этом представителей районной общественной организации охотников и рыболовов «Вольница». Они отвечают за территорию почти в 200 тысяч гектаров.

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Представитель «Вольницы» Александр Тюнин рассказал, что рейды готовятся в обстановке строгой секретности. Подробный план действий становится всем известен за час до рейда.

«Причина – не в недоверии своим. Просто те, кто по ту сторону закона, за незаконной добычей идет не налегке, а хорошо вооружившись – в том числе и технически: порой с рациями, переговорными устройствами и прочим. «Брать» таких можно только внезапностью».

Егерь «Вольницы» Александр Камынин объясняет, что статистика ловли не ведется. Часто ловля происходит спонтанно благодаря быстрому ориентированию по услышанному выстрелу. Накануне Нового года рейды в Солонешенском районе будут проводить еще чаще.