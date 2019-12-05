«Новапорт» получит контроль над Барнаульским аэропортом в обмен на инвестиции

Новости 12.12.2019 7:10 114

Депутаты АКЗС обсудили возможность дополнительной эмиссии акций авиапредприятия «Алтай», обслуживающего Барнаульский аэропорт. Это уменьшит долю региона до блокирующего пакета, передает пресс-служба Заксобрания. Воздушная гавань перейдет в руки "Новапорта" в обмен на финансирование реконструкции авиаузла.

«Нам сегодня нужно вернуть население Бийска, которое пользуется аэропортом Горно-Алтайска, обратно в Барнаул, и увеличить число рейсов по России. Это актуально в свете развития туристического потенциала Алтайского края, необходимо для укрепления межрегиональных связей. Кроме того, региону необходимы и дополнительные заграничные направления, например, Китай», - заявил зампредседателя АКЗС Сергей Серов.

Модернизация и дешевые билеты: что будет с аэропортом Барнаула в 2020 году? Новости 05.12.2019 18:10 Идут разговоры о масштабной модернизации 2590

Детали сделки по аэропорту Барнаула

Презентацию провели министр транспорта Алтайского края Александр Деменьтьев и генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

Александр Деменьтьев напомнил, что в настоящее время 52% акций АО «Алтай» принадлежат региону, а остальные 48% – «Новапорт Холдингу». Выпуск дополнительных акций уменьшит долю Алтайского края до блокирующего пакета (25% +1 акция). Условием станет реконструкция аэропорта и увеличение пассажиропотока силами «Новапорт Холдинга».

«В случае малейшей задержки складывается ситуация, вызывающая обоснованные нарекания пассажиров. Учитывая, что Алтай развивается как туристический регион, нам нужен новый аэровокзал», – сообщил глава Минтранса, добавив, что пропускная способность Барнаульского аэропорта составляет 120-150 пассажиров в час.

По словам Деменьтьева, предлагаемая сделка представляет собой проект, к которому разработаны материалы инвестиционного соглашения и базовые документы для передачи пакета акций компании.

Росреестр решил судиться дальше с барнаульским аэропортом из-за автостоянки Новости 29.11.2019 8:15 Ближайшее заседание назначено на 14 января 952

Инвестиции в барнаульский аэропорт

Гендиректор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков заявил, что предприятие намерено вложить в аэропорт Барнаула свыше 2,8 млрд рублей. В числе прочего, планируется строительство нового аэровокзала площадью 8,5 тысяч кв. м и параллельная реконструкция старого (4,5 тысячи кв. м).

При этом год потребуется на проектирование и порядка двух лет на реализацию.

Пассажиропоток в итоге увеличится до 300 человек в час. В качестве обеспечения соглашения дополнительно эмитированные акции будут находиться в залоге у правительства Алтайского края до сдачи нового аэровокзала в эксплуатацию. Рудаков подчеркнул, что холдинг готов профинансировать проектирование нового аэропорта в день допэмиссии.

Какие перемены грядут в барнаульском аэропорту Новости 01.10.2019 8:45 О строительстве нового павильона прилета пассажиров 2622

Ранее гендиректор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко заявлял, что компания может потратить на модернизацию барнаульского аэропорта примерно 78 млн рублей. Параллельно Министерство транспорта РФ поддержало реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула, установив срок решения до 2024 года.