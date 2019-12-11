Стало известно, когда полностью закроют Старый мост в Барнауле

Новости 11.12.2019 19:10 32

В январе планируется закрыть барнаульский Старый мост через Обь для всех видов транспорта. Придется даже перенаправить поезда на соседние пути, передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Ремонт совмещенного коммунального моста идет с октября. С 5 января, чтобы обеспечить возможность продолжить работы на объекте, движение по нему полностью закроют. Проблемы, связанные с организацией движения, предстоящие в ближайшее время мероприятия и вопросы безопасности обсудили 11 декабря в региональном минтрансе руководители профильных ведомств.

«Мы все понимаем важность этого объекта для города и сообща находим решения, чтобы ускорить работы, но, к сожалению, их невозможно выполнять параллельно и без закрытия моста на весь период. Необходимость ремонта давно назрела, и РЖД и минтранс идут нам навстречу, чтобы граждане испытывали как можно меньший дискомфорт», – пояснил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.

В пресс-релизе отмечается, что проект ремонта предусматривает масштабный объем работ.

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«Вместо железобетонных плит, их более 700, смонтируют металлические, вес конструкции составит более двух тысяч тонн. После того, как закончатся работы на основной части моста, можно будет перейти к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит полностью заменить. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна. По контракту, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года», - говорится в сообщении.

Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, теперь будет следовать по Правобережному тракту, через Новый. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, будут дежурить экипажи ГИБДД.