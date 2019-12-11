Выходец из Алтайского края возглавил «Горно-Алтайавтодор»

Новости 11.12.2019 18:35 63

Пост начальника Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования Горно-Алтайавтодор» занял выпускник алтайского «политеха» Константин Зорий. Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития.

Как пишут «Новости Горного Алтая», с мая Константин Зорий был временно исполняющим обязанности руководителя дорожной организации, а до этого работал заместителем начальника Управления автомобильных дорог Алтайского края по строительству, качеству и техническим вопросам.

Отмечается, что с 2005 году он с отличием окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

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Свою трудовую деятельность в дорожной отрасли начал в ГУП «Новоалтайское ДСУ-7» помощником мастера строительных и монтажных работ. В 2007 году принят на работу в «Алтайавтодор», где прошел путь от инженера центральной строительной лаборатории до заместителя начальника управления по строительству, качеству и техническим вопросам.

Главными направлениями деятельности «Горно-Алтайавтодора» являются строительство и реконструкция региональных дорог и мостов, их содержание и эксплуатация, учет и оценка состояния дорожного хозяйства, разработка годовых и перспективных планов и проектов дорожных работ, включая национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», исполнение контрактов.

Добавим, последние несколько лет «Горно-Алтайавтодор» возглавлял Николай Нечаев. В прошлом году аффилированные с ним фирмы получили подряды на содержание региональных дорог на сумму свыше 3 млрд рублей. В настоящее время «Горно-Алтайавтодор» проводит работу по расторжению этих контрактов.