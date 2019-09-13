Новые трамвайные пути и 17 млрд в придачу: зачем в Барнаул приезжала делегация ВЭБ.РФ

Новости 11.12.2019 16:00 398

Делегация ВЭБ.РФ посетила Барнаул с презентацией основных положений проекта, предполагающего реконструкцию трамвайно-троллейбусной сети, обновление подвижного состава городского электротранспорта, оптимизацию маршрутной сети, открытие новых линий городского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Согласно базовому сценарию проекта, на модернизацию инфраструктуры и подвижного состава МУП «Горэлектротранс» Барнаула потребуется 17 млрд рублей. Сценарий развития предусматривает расходы в размере 22 млрд рублей, зато предполагает строительство новых участков трамвайных линий. Нетрудно подсчитать, что на новые трамвайные линии, таким образом, может быть направлено около 5 млрд рублей. Финансирование должно складываться из средств гранта из федерального и регионального бюджетов, а также привлечённых средств.

Ранее «Политсибру» уже писал о проекте ВЭБ.РФ. На его первом этапе из СФО в «пилот» вошел единственный город – Новосибирск. Теперь шанс появился и у Барнаула – он вошел в список 25 российских городов, 10 из которых вскоре будет выбрано для участия в совместных проектах ВЭБ.РФ и федерального Минфина по модернизации городского пассажирского транспорта.

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Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула Павел Есипенко сообщил, что на сегодняшний день предприятий, подобных Горэлектротрансу, в котором трудится порядка 2 тысяч человек, за Уралом не существует. При этом, чиновник признал справедливость многочисленных нареканий к качеству пассажироперевозок от горожан и добавил, что развивать общественный транспорт городскому бюджету одному не под силу.