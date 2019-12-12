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ФОК здесь не место? Как выглядит барнаульский парк, приглянувшийся Минспорта

Новости
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В начале декабря градостроительный совет Барнаула не одобрил размещение физкультурно-оздоровительного комплекса в парке им. Ленина. Причина - вырубка деревьев. Ради появления нового спорткомплекса придется срубить более 350 кленов, тополей и берез.

Фотокорреспондент Олег Укладов прогулялся по месту раздора и запечатлел моменты жизни парка. 

В министерстве спорта отметили, что срубленные деревья компенсируют посадкой новых. Строительство ФОКа запланировано на 2020-2021 годы. Местные активисты уже составили петицию на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко о запрете строительства в зеленых зонах города и потребовали отставки министра Алексея Перфильева.

"Заброшенная территория занимает около 18 гектаров и давно требует к себе внимания. Минспорт предлагает построить здесь ФОК. Площадь его - 0,8 га - это 6% от территории, которую хотят благоустраивать", - пояснил свою позицию Перфильев.

На следующей неделе краевой минспорт намерен встретиться с общественниками и попробовать найти компромисс.

ФОК будет рассчитан на занятия спортом примерно 400 человек, здесь появится 40 рабочих мест. Комплекс будет состоять из многофункционального спортивного зала для игровых видов спорта и помещения для состязаний по другим направлениям (дзюдо, самбо, греко-римская борьба, художественная гимнастика). В зале для игровых видов спорта предусмотрены трибуны на 88 мест.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов, altaisport.ru

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