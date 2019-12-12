ФОК здесь не место? Как выглядит барнаульский парк, приглянувшийся Минспорта

Новости 12.12.2019 7:40 92

В начале декабря градостроительный совет Барнаула не одобрил размещение физкультурно-оздоровительного комплекса в парке им. Ленина. Причина - вырубка деревьев. Ради появления нового спорткомплекса придется срубить более 350 кленов, тополей и берез.

Фотокорреспондент Олег Укладов прогулялся по месту раздора и запечатлел моменты жизни парка.

В министерстве спорта отметили, что срубленные деревья компенсируют посадкой новых. Строительство ФОКа запланировано на 2020-2021 годы. Местные активисты уже составили петицию на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко о запрете строительства в зеленых зонах города и потребовали отставки министра Алексея Перфильева.

"Заброшенная территория занимает около 18 гектаров и давно требует к себе внимания. Минспорт предлагает построить здесь ФОК. Площадь его - 0,8 га - это 6% от территории, которую хотят благоустраивать", - пояснил свою позицию Перфильев.

На следующей неделе краевой минспорт намерен встретиться с общественниками и попробовать найти компромисс.