Алтайские чиновники ответят за утилизацию химотходов, нанесшую ущерб на 170 млн рублей

Новости 11.12.2019 15:45 218

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) по факту халатности должностных лиц администрации Михайловского района, информирует пресс-служба регионального следкома. В результате действий чиновников был причинен ущерб на 170 млн рублей.

По версии правоохранителей, администрацией Михайловского района в аренду ООО «Анатон» был предоставлен земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов. В июле 2012 года предприниматель, не заключив договоры аренды и пользования, самовольно захватил участок местности, относящийся к категории земель сельхозназначения за пределами предоставленного в аренду администрацией участка.

В течение более 6 лет бизнесмен ненадлежащим образом утилизировал химические отходы на землях сельхозназначения. Эти действия повлекли загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения ей существенного вреда. В денежном эквиваленте сумма составила более 170 млн рублей.

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При этом должностные лица органов местного самоуправления, наделенные полномочиями в сфере землепользования, контроль за деятельностью ООО не осуществляли, хотя достоверно знали о самовольном захвате предпринимателем земель сельхозназначения.

В отношении директора ООО «Анатон» судом в июле этого года вынесен обвинительный приговор. Как удалось выяснить "Политсибру", его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. В обеспечение гражданского иска в ходе предварительного следствия на имущество предпринимателя был наложен арест, однако администрация Михайловского района отказалась в гражданском порядке взыскать с него ущерб.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование продолжается.