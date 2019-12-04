Межрегиональный инвестфорум - в «Белокурихе-2»

Новости 04.12.2019 20:00 36

6-7 декабря на территории курорта «Белокуриха-2» состоится первый межрегиональный инвестиционный форум. Он должен стать площадкой для обсуждения общих задач между бизнесом и представителями власти от спорта, природоохраны, туризма и развития курортной деятельности.

Возможность проведения мероприятия на данной территории была анонсирована якорным инвестором – АО «Курорт Белокуриха» - ещё летом. Идею сначала поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а вскоре - советник президента Игорь Левитин, посетивший строящийся курорт минувшим летом.

Для участников конференция начнется с экскурсии по объектам субкластера «Белокуриха-2 Горная» и знакомства с возможностями санаториев якорного инвестора проекта. На второй день запланирован сам инвестиционный форум и организованные торги земельными участками туристско-рекреационного кластера «Белокуриха», а также индивидуальные переговоры и заключение соглашений.

Помимо деловой программы участников ждут спортивные мероприятия. В день открытия форума для них запланировано катание на беговых и горных лыжах, снегоходах, прогулки по терренкурам. В субботу потенциальных инвесторов в качестве болельщиков пригласят на горнолыжные соревнования. Их примет комплекс «Мишина гора». Кроме того, представится возможность посетить биатлонный турнир на лыжно-биатлонном комплексе «Алтайские горы», а также гонки на снегоходах и тестовые спуски с горы.

По словам замгендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олега Акимова, мероприятие посетит почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, президент союза биатлонистов России Владимир Драчев, представители Министерства природы, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив (АСИ). Также планируется приезд инвесторов из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

«Государство делает все, чтобы убедить бизнес вкладывать в Россию, а не вывозить деньги за рубеж. И интерес к «Белокурихе-2» растет. К нам приезжают крупные игроки рынка, выкупают земли, становясь резидентами (всего их более 10 — прим. ред.). Однако построить с нуля курорт, не пересмотрев подход к вопросам долгосрочного инвестирования — невыполнимая задача. Мы надеемся, что форум позволит обозначить и скорректировать моменты, которые препятствуют более динамичному развитию бизнеса, — комментирует гендиректор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Настоящее курорта

За восемь лет существования проекта в нем произошли значительные изменения. В частности, скорректирован первоначальный генплан, бюджет и даже проект инженерных коммуникаций (появились квартальные сети, строительство которых начнется в 2020 году). Представители компании «Курорт Белокуриха» убеждены, что именно так и должно быть. Если «Белокуриха-2» не будет гибко реагировать на внешние процессы, ей не суждено реализоваться.

Сегодня в строящемся курорте делают ставку на четыре направления, по каждому из которых идет поиск инвесторов: санкур, спорт, активный отдых и развлечения, экология.

Ключевой темой предстоящего форума станет развитие спортивных направлений, которые развиваются на «Белокурихе-2», начиная с 2016 года.

«Алтайские горы»

Первым готовым спортивным объектом стал лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». В 2019 году здесь построили второй тренировочный круг в дополнение к основному. Он расположен на высоте 1000 м над уровнем моря, благодаря чему спортсмены смогут начинать тренировки на месяц раньше.

В прошлом сезоне здесь уже тренировалась сборная команда России по биатлону, и специалисты высоко оценили комплекс. Союз биатлонистов России также рассматривает возможность подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине на площадке «Белокурихи-2», учитывая схожие условия и близкий часовой пояс. Второй год подряд здесь проходят лыжероллерные соревнования с участием известных спортсменов.

«Мишина гора»

В сезоне 2018 на курорте заработал первый горнолыжный комплекс «Мишина гора», оснащенный бугельным подъемником. Летом здесь построили волейбольную площадку (зимой ее используют в качестве катка), кафе, зоны отдыха и барбекю, теплые туалеты. Осенью — сервисный центр с прокатом горнолыжного оборудования и пабом с террасой. В дальнейшем собственник площадки планирует обустроить сноупарк с трамплинами, перилами и прочими препятствиями для сноубордистов и лыжников. В этом году запустили систему ски-пассов, открыли прокат.

На «Мишиной горе» действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, среднего уровня сложности. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине «слалом».

Перспективы развития

В 2019 году в тестовом режиме начнут работать три горнолыжные трассы на горе Глухариной. Основная — длиной 2000 м — рассчитана на любителей, а две прилегающие (протяженностью менее 1 км) на спортсменов и профессионалов. Гора находится на высоте 950 м над уровнем моря с перепадом спуска 300 м до нижней точки, который позволяет проводить здесь соревнования по слалому и слалому-гиганту.

К комплексу прилагается ресторан и вместительная парковка. Именно на эту площадку планируют привлечь от одного до трех соинвесторов, которым предстоит установить и запустить горнолыжный подъемник в ближайшие два года. Первое время люди будут подниматься сюда на снегоходах и ратраках.

Согласно плану, в обозримом будущем здесь появятся еще два дополнительных склона длиной до 800 м. В перспективе запланировано развитие всей туристической инфраструктуры - гостиниц и других сервисов. Всю необходимую инфраструктуру создадут до 2025 года.

При полном запуске всех горнолыжных объектов на «Белокурихе-2», «Гора Глухариная» и «Гора Мишина» смогут оттянуть до 20% турпотока популярного в Сибири кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш. Предположительно, горнолыжные комплексы на «Белокурихе-2» соединят общая трасса и канатно-кресельная дорога.

«Мы планируем также провозгласить наши новые идеи. В частности, специалисты АСИ расскажут о своем проекте превентивной медицины «Хелснет». На предварительной встрече разработчики очень заинтересовались «Белокурихой-2». Кроме того, мы решили впервые публично рассказать об идее создания на строящемся курорте IT-резиденции для уединенного отдыха представителей цифровой сферы», - рассказал замгендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

«Белокуриха-2» образовалась как субкластер, строившийся на средства бизнеса и государства по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года». Примерное соотношение вложений на тот момент составляло 3:1. Однако основную финансовую нагрузку взял на себя якорный инвестор проекта, он же его инициатор — холдинг «Курорт Белокуриха».

Санатории кластера будут располагаться очень близко к лесной и горной местности. Курорт будет закрыт для автомобилей. На его территории планируется запустить свой транспорт, с помощью которого туристы смогут передвигаться. Комплекс возводится в экологическом месте, где никогда не было хозяйственной деятельности, пастбищ и выпаса животных, вблизи минерального радонового источника.