При поддержке РСХБ стартовала экспедиция в честь открытия Антарктиды и Победы в Великой Отечественной войне

Новости 12.12.2019 9:05 178

В калининградском рыбном порту под музыку оркестра штаба Балтийского флота был дан старт уникальной морской экспедиции парусников «Седов» и «Крузенштерн» в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии с напутственным словом в адрес экипажа и курсантов выступил Алексей Жданов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка, оказывающего кругосветному путешествию поддержку.

Ранее, 1 ноября, из Владивостока выдвинулся первый участник похода, фрегат «Паллада», и уже пересек экватор. До встречи с «Палладой» в точке, максимально приближенной к Антарктиде, «Седов» и «Крузенштерн» пройдут водами Атлантического океана. Они частично повторят маршрут шлюпов «Мирный» и «Восток» под командованием капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева, великих российских мореходов, которым принадлежит честь открытия последнего неизвестного материка – Антарктиды – 28 января 1820 года. Встреча трех судов продолжится 200-мильной регатой, к которой присоединятся российские и иностранные парусные яхты. Затем парусники пройдут по маршрутам с важной миротворческой миссией – напомнить о Победе в Великой Отечественной войне.

«Российский флот по праву гордится своей богатой и славной историей. Начавшаяся экспедиция – отличная возможность напомнить всему миру о вкладе нашей страны в науку, о бессмертном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, это популяризация парусного судоходства, рыбохозяйственного дела. Россельхозбанк рад поддерживать такой проект государственной важности», – прокомментировал Алексей Жданов.

«Отправляясь в этот поход, помните вашу миссию: вы идете под «Парусами мира» – становитесь проводниками общечеловеческих ценностей. Ваша задача – напомнить о великих событиях российской истории, традициях российских мореплавателей, бесстрашии и открытиях, подвигах и героизме. Помните, что вы лицо нашего государства, вы лучшие курсанты – надежда и будущее российского морского флота. Желаю вам с достоинством и честью пронести через моря и страны флаг России, знамя Победы и символ Росрыболовства», – сказал заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Экспедиция продлится с ноября 2019 по декабрь 2020 года. За это время «Седов» и «Паллада» совершат кругосветные плавания, а «Крузенштерн» – трансатлантический переход. Суда посетят более 40 портов Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании, практику на них пройдут порядка 600 курсантов. Событие инициировано распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. №442 и стало возможным благодаря участию компаний-партнеров, в том числе АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.