МТС расширит облачный бизнес в Алтайском крае

Новости 11.12.2019 17:05 247

МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS облачного сервиса резервного копирования, который предоставляется с использованием технологий киберзащиты от разработчика Acronis. Компании Алтайского края - корпоративные клиенты МТС - обеспечат бесперебойность своего бизнеса и сократят затраты на хранение данных до 30% ежемесячно.

Услуга Back Up as a Service обеспечивает непрерывную работу ИТ-инфраструктуры, позволяя создавать и хранить резервные копии корпоративных систем, баз данных и приложений в облаке провайдера. Сервис будет востребован компаниями края, которые ежедневно работают с большими объемами данных и для которых важна высокая доступность информационных систем. Среди них: ритейл, банковский сектор, страховые компании, производственные предприятия.

Благодаря возможности сжатия данных, сервис на 30% быстрее осуществляет процесс копирования по сравнению с традиционным подходом. Более чем на треть снижаются затраты на хранение данных: компаниям требуется меньший объем ИТ-ресурсов в облаке по сравнению с физическим хранилищем. Кроме того, сервис позволяет до 20 раз быстрее проводить массовые обновления клиентских систем, например, корпоративных приложений, за счет централизованного распространения обновлений из облака провайдера.

«Облачные сервисы МТС значительно облегчают жизнь бизнесу. С запуском этого решения, мы расширяем линейку бэкап-сервисов #CloudMTS. Услуга обеспечит стабильную работу ИТ-систем компаний, минимизируя риск потери данных. Это, в свою очередь, поможет избежать внештатных ситуаций и простоев, а также снизить влияние человеческого фактора. Я уверен, что сервис будет востребован в нашем регионе, учитывая, что спрос на облачное хранение у предприятий Алтайского края за год вырос втрое»,-- комментирует директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Сервис автоматически реагирует на возникновение киберугроз на пользовательских устройствах и серверах. При необходимости можно оперативно восстановить данные из облачного хранилища, избежав остановки или простоя бизнеса. Безопасность данных обеспечивается использованием собственной отказоустойчивой инфраструктуры МТС, защищенных каналов и протоколов передачи данных, также возможностью самостоятельного шифрования клиентами своих данных в резервных копиях.

Услуга доступна в облаке #CloudMTS в формате подписки. Стоимость зависит от объёма переносимых данных и типа объекта, для которого проводится резервное копирование. Например, стоимость копирования для одной виртуальной машины 440 рублей в месяц. Доступны комплексные предложения, которые состоят из пакетов с фиксированным числом резервируемых объектов и объемом места в облаке. Экономия составит порядка 45% по сравнению со стандартным предложением. Подробнее о тарифах можно узнать здесь.