Зеленые эко-активисты с помощью петиции требуют остановить застройку барнаульских парков

Новости 11.12.2019 14:40 322

Известный барнаульский общественник Юрий Красильников составил петицию на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с требованием остановить вырубку деревьев и строительство в парках краевой столицы. Документ опубликован на портале change.org.

В тексте обращения Красильников вспоминает итог истории с отелем Radisson, который намеревались возвести в сквере у площади Сахарова. После широкой огласки в СМИ и негативной реакции общественности Виктор Томенко принял решение стройку на месте сквера отменить и найти другое место для инвесторов.

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По словам Юрия Красильникова, эта история должна была призвать власть к диалогу с населением и закрыть вопрос застройки зеленых зон Барнаула. Однако новые планы Минспорта Алтайского края по застройке парков физкультурно-оздоровительными комплексами, считает общественник, ставит под вопрос адекватность действующего министра спорта края Алексея Перфильева.

Автор петиции отмечает, что, несмотря на активную застройку Индустриального района города, он по-прежнему испытывает острую нехватку ряда социальных объектов.

В списке требований указывается на необходимость полного отказа от капитального строительства в зеленых зонах Барнаула, в первую очередь в парках им. Ленина и прилегающего к стадиону «Лабиринт». Также предлагается вернуть неиспользуемые министерством спорта в течение восьми лет участков общей площадью 6,8 га в ПКиО им. Ленина.

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Самого Перфильева, Красильников предлагает лишить поста: «За вредительскую антинародную политику министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева немедленно отправить в отставку».

Помимо этого, он требует построить новые большие спортивные комплексы в Новосиликатном и в районе улиц Взлетная - Ускова - Власихинская - Лазурная.

«Разработать при непосредственном участии широких слоев жителей Барнаула план реконструкции Парка культуры и отдыха им. Ленина. Пользуясь приоритетом при рассмотрении Заксобранием законодательных инициатив губернатора, ускорить процесс принятия изменений в краевой закон «Об охране зеленых насаждений» в части уточнения места компенсационного озеленения и участия в нем не только местного, но и территориального общественного самоуправления», - говорится в тексте петиции.

На момент публикации под документом подписалось 20 человек.