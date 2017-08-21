Реставрация под вопросом: налоговая хочет обанкротить ресторан «Русский чай» в Барнауле

Накануне МИФНС России № 15 по Алтайскому краю подало в арбитражный суд заявление с просьбой признать банкротом ООО Ресторан «Русский чай». Это уже второй иск от ведомства, неделей ранее суд отказался признать предприятие несостоятельным. Налоговая требует с ресторана более 400 тысяч рублей.
Ресторан «Русский чай» располагается в бывшем доме купца Шадрина на проспекте Красноармейском (площадь Спартака). Здание входит в список памятников архитектуры федерального значения.
В 2017 году было принято решение о реставрации здания, которой занялась компания «Селф». Проект его реставрации разработан архитектором Александром Дерингом (эскиз – на фото ниже). Однако перспективы завершения работ становятся все более туманными.
«Реставрация пока не завершена – собственник в настоящее время решает финансовые проблемы. Когда решит, тогда все продолжится. Сделано уже достаточно много, особенно нас радует, что выполнены все противоаварийные работы – то есть, зданию уже ничего не угрожает», – сообщила «Политсибру» начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова.
По данным «Спарк-Интерфакс», компанией Ресторан «Русский чай» с 2004 года владеет Анатолий Олейник, вначале – совместно с АО «Барнаулстрой» и ООО «Славянский дом АЛС», затем – единолично. Далее в качестве единоличных владельцев поочередно указываются Станислав (Анатольевич) Олейник и Лариса (Анатольевна) Олейник.
В настоящий момент ООО Ресторан «Русский чай» находится в стадии ликвидации. Прочие предприятия Олейников также несостоятельны. У компании имеется 17 текущих исполнительных производств на сумму более 800 тысяч рублей. Регистрирующим органом принято решение об исключении фирмы из ЕГРЮЛ за предоставление недостоверных сведений.
Жалоба на бездействие властей уже поступила в прокуратуру
Деревянное здание «Русского чая» вместе с земельным участком площадью свыше тысячи кв. м было реализовано за 8 млн рублей в 2013 году. Само здание оценивалось в 5,3 млн рублей, а участок - в 2,6 млн рублей. До революции дом принадлежал семейству купцов Шадриных, в постсоветское время (до 2011 года) в здании располагалось кафе «Император».