Реставрация под вопросом: налоговая хочет обанкротить ресторан «Русский чай» в Барнауле

Новости 11.12.2019 13:55 445

Накануне МИФНС России № 15 по Алтайскому краю подало в арбитражный суд заявление с просьбой признать банкротом ООО Ресторан «Русский чай». Это уже второй иск от ведомства, неделей ранее суд отказался признать предприятие несостоятельным. Налоговая требует с ресторана более 400 тысяч рублей.

Ресторан «Русский чай» располагается в бывшем доме купца Шадрина на проспекте Красноармейском (площадь Спартака). Здание входит в список памятников архитектуры федерального значения.

Барнаульский архитектор развеял слухи о том, что ресторан «Русский чай» - новодел Новости 21.08.2017 20:53 419

Реставрация дома купца Шадрина в Барнауле

В 2017 году было принято решение о реставрации здания, которой занялась компания «Селф». Проект его реставрации разработан архитектором Александром Дерингом (эскиз – на фото ниже). Однако перспективы завершения работ становятся все более туманными.

«Реставрация пока не завершена – собственник в настоящее время решает финансовые проблемы. Когда решит, тогда все продолжится. Сделано уже достаточно много, особенно нас радует, что выполнены все противоаварийные работы – то есть, зданию уже ничего не угрожает», – сообщила «Политсибру» начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова.

Собственник ресторана «Русский чай»

По данным «Спарк-Интерфакс», компанией Ресторан «Русский чай» с 2004 года владеет Анатолий Олейник, вначале – совместно с АО «Барнаулстрой» и ООО «Славянский дом АЛС», затем – единолично. Далее в качестве единоличных владельцев поочередно указываются Станислав (Анатольевич) Олейник и Лариса (Анатольевна) Олейник.

В настоящий момент ООО Ресторан «Русский чай» находится в стадии ликвидации. Прочие предприятия Олейников также несостоятельны. У компании имеется 17 текущих исполнительных производств на сумму более 800 тысяч рублей. Регистрирующим органом принято решение об исключении фирмы из ЕГРЮЛ за предоставление недостоверных сведений.

Краеведы бьют тревогу из-за плачевного состояния памятников деревянного зодчества Новости 08.10.2019 8:15 Жалоба на бездействие властей уже поступила в прокуратуру 99

Деревянное здание «Русского чая» вместе с земельным участком площадью свыше тысячи кв. м было реализовано за 8 млн рублей в 2013 году. Само здание оценивалось в 5,3 млн рублей, а участок - в 2,6 млн рублей. До революции дом принадлежал семейству купцов Шадриных, в постсоветское время (до 2011 года) в здании располагалось кафе «Император».

Дом Шадрина выступает одним из наиболее интересных примеров деревянного зодчества в Сибири. Он построен в начале XX века по заказу купцов братьев Шадриных. Пожар 1976 года уничтожил первоначальный интерьер здания и отдельные элементы фасада. В 1976-1978 годах строение было реконструировано и приспособлено под ресторан, при этом, оконный проем под балконом главного западного фасада заменен дверным проемом.