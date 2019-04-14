Барнаульскому байкеру дали реальный срок за смертельный наезд на двух девушек

Новости 11.12.2019 13:16 147

Алтайский краевой суд не нашел оснований для смягчения наказания 31-летнему мужчине, который управляя мотоциклом, сбил на пешеходном переходе в городе Барнауле двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По информации ведомства, трагедия произошла в ночное время в апреле 2019 года. «Виновный, управляя мотоциклом «HONDА», двигаясь по Павловскому тракту в краевой столице, не уступил дорогу пешеходам - двум девушкам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующими знаками и дорожной разметкой и допустил наезд на них», - говорится на сайте прокуратуры.

В результате ДТП одна из девушек погибла, другая получила телесные повреждения, в том числе повлекшие тяжкий вред здоровью.

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«В судебном заседании мужчина, признавая факт наезда на пешеходов, вместе с тем указывал, что не смог своевременно заметить девушек, поскольку они были одеты в темную одежду. Уличное освещение, по его мнению, было недостаточным», - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, гособвинение опровергло эти доводы, опираясь на показания очевидцев ДТП. Они подтвердили, что света на Павловском тракте хватало. Более того, один из свидетелей сообщил, что перед происшествием остановил свой автомобиль на встречной полосе и стал мигать фарами, чтобы предупредить мотоциклиста о пешеходах.

Таким образом, суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив материалы уголовного дела и изучив доводы жалоб, не нашел оснований для отмены или изменения вынесенного судебного решения. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Прокурор апелляционного отдела прокуратуры края Алексей Гаголкин рассказал, что мотоциклисту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.