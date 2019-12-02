Барнаульские единороссы предлагают открыто голосовать на выборах главы города

Новости 11.12.2019 12:40 459

Единороссы из Барнаульской городской Думы выступили с предложением проводить процедуру голосования за нового главу краевой столицы в открытой форме. Об этом сообщает пресс-служба горотделения ЕР.

Инициатива принадлежит председателю комитета по законности и местному самоуправлению БГД Ивану Огневу. Решение было принято на заседании местного политсовета «Единой России».

Он предложил изменить статью регламента, которая предусматривает избрание главы города путем тайного голосования. Вместо, этого предлагается открыто голосовать за кандидата, из числа претендентов, которых одобрила конкурсная комиссия.

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Аргументируют свою позицию единороссы словами секретаря Генсовета партии ЕР Андрея Турчака, который поставил задачу быть более открытыми, не бояться ответственности, не забывать учитывать интересы избирателей и располагать к себе россиян.

«Каждый гражданин имеет право знать, как избранный им депутат проголосовал по любому вопросу, включая избрание главы города. Это тонкость представительной демократии любого уровня. Тайное голосование только обезличивает нас и снимает ответственность за свой выбор. Кроме того, при тайном голосовании постоянно существует проблема с подсчетом голосов. Во избежание критики и необоснованных негативных высказываний в адрес счетной комиссии мы предлагаем избирать главу Барнаула открыто», — объяснил Огнев.

Участники заседания поддержали идею. В ближайшее время будет подготовлен проект решения городской Думы.

Документы на участие в конкурсе на пост мэра принимают в течение двух недель, с 5 по 19 декабря включительно. 6 февраля 2020 года состоится конкурс, где комиссия назовет имена кандидатов, прошедших отбор. 14 февраля на заседании Барнаульской гордумы пройдет голосование депутатов, по результатам которого и будет определен глава города.