«Вне зоны комфорта»: Бийск занял предпоследнее место в рейтинге 100 крупнейших городов РФ

Новости 11.12.2019 11:40 292

Бийск занял предпоследнее место по комфортности для жизни в рейтинге 100 крупнейших городов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института территориального развития «Урбаника».

Последнее место занял Уссурийск, набравший 46,16 баллов из 100 возможных. Бийск опережает его всего на 0,46 балла. Из городов Сибири в первую десятку вошел лишь один – Кемерово. Ранее Финуниверситет при правительстве РФ поместил Барнаул в Топ-20 лучших городов для жизни.

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Баллы начислялись по двум группам, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов.Первая группа оценивала качество среды: обеспеченность жильем (на человека), наличие современных форматов торговли (площадь современных торговых центров), уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и.т.п.), индекс загрязнения атмосферы.

Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и на оплату ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.

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Основным источником данных стал Росстат. Кроме того, использовалась информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.