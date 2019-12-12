Офис Россельхозбанка в Новоалтайске продолжает работу в обновленном виде

Новости 11.12.2019 19:30 166

4 декабря 2019 года стало праздничным событием для сотрудников и клиентов дополнительного офиса АО «Россельхозбанк» в Новоалтайске – состоялось торжественное открытие офиса после ремонта.

Следует отметить, что офис реконструировали полностью. Так как дополнительный офис здесь работает давно, конечно, он требовал ремонта и не соответствовал современным технологиям. Теперь все услуги можно получить в просторных залах, в которых обустроены комфортные зоны ожидания.

Поздравить коллектив офиса приехало руководство филиала Банка и клиенты дополнительного офиса, которые с нетерпением ожидали открытия офиса в обновленном формате.

Символическое перерезание ленточки предоставили Кремер Оксане(КХ Кремер Е.Г.) клиенту Россельхозбанка со времени основания офиса в г. Новоалтайске, и клиенту 2019 года - Евгению Ульриху, директору "КФХ ЭКОФЕРМА".

В преддверии 20-летия Россельхозбанка в 2020 году, руководством принято решение обновить офисы Россельхозбанка. И первым на территории Алтайского края отремонтировали офис в Новоалтайске. «Как вы помните, были барьеры, которые отделяли наших сотрудников от клиентов, — прокомментировал изменения директор филиала Николай Бойко. — Теперь в современном офисе все пространство открыто, менеджеры и посетители могут быть ближе друг к другу. Главное, что это меняет не только облик офиса, но и взаимоотношения сотрудников и клиентов».

Слова благодарности руководству филиала и сотрудникам офиса выразила Надежда Федоровна Бочарова, клиент Банка с 2018 года. Она отметила, что качество обслуживания в офисе становится с каждым годом все лучше, и такой обновленный красивый и современный офис лучшее тому доказательство - сделано все для удобства клиентов.

Банк остается надежным партнером для города, востребованным горожанами уже длительное время. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.