Чем закончилась история с травлей ученика из барнаульской школы?

Новости 11.12.2019 11:12 274

Уголовное дело в отношении администрации барнаульской школы №101 завершено. Следователи не нашли в действиях сотрудников состава преступления. Подробнее – в материале «МК на Алтае».

Суть скандала в том, что, по словам жительницы Барнаула Ульяны Меньшиковой, ее сын-восьмиклассник несколько месяцев подвергался издевательствам со стороны других учеников.

«Колесо закрутилось» после того как мальчику разбили веко куском льда, между педагогами и матерью произошло разбирательство, которое не привело к пониманию. В школе настаивали, что дети просто неудачно поиграли в снежки.

Как стало известно, в ноябре 2018 года отчаявшаяся женщина написала пост в Facebook о школьной травле и буллинге, который разошелся многотысячными репостами. Директор школы также не согласился с приведенными ей доводами.

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Редакция направила в следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю запрос о результатах расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц МБОУ «Лицей №101» Барнаула.

Следователи установили, что с сентября 2014 года по ноябрь 2018 года отдельные учащиеся лицея, находясь в школе, применяли психологическое и физическое насилие в отношении других учеников. В ответе говорится, что речь идет о трех несовершеннолетних 2004 и 2005 годов рождения.

«В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что по каждому вышеописанному случаю администрацией лицея применялись меры реагирования, предусмотренные федеральным законодательством, все случаи получения травм были рассмотрены в установленном порядке, с участниками конфликтов и их родителями проводились беседы, проводился ряд собраний, как на уровне класса, так и школы. Проанализировав в совокупности собранные материалы уголовного дела, органом предварительного следствия 21 октября 2019 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деяниях должностных лиц учебного заведения состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность), — сказано в письме регионального Следкома.

Судя по высказываниям в соцсетях, Ульяна Меньшикова осталась недовольна результатами расследования. Она уже заявила, что у нее теперь «развязаны» руки.

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«Наконец-то сегодня получила письмо из СК, которое развязало мне руки в связи с ответственностью за «неразглашение и публикацию в СМИ» материалов нашего школьного дела. Держитесь теперь зубами за воздух, господа барнаульские следователи. Над вами теперь можно только смеяться и плакать. Встречаемся после нового года. Посмеемся вместе», — прокомментировала Меньшикова на своей странице в Facebook.

История Ульяны Меньшиковой и ее сына получила общественный резонанс, но блогеру не понравилось, как это дело освещают алтайские СМИ. Она заявила, что директор школы заплатил журналистам или запугал. Комиссия от городского комитета по образованию не нашла в школе серьезных нарушений.

По документам, касающимся воспитательной работы, которую проводили со школьниками, серьезных нарушений не выявили. Члены комиссии говорят о том, что травля искусственная. Комиссия пришла к выводу, что в сложившейся ситуации нельзя винить только педагогов и руководителей школы. Ответственность лежит и на родителях подростков в том числе. Причем, разумеется, и со стороны нападающих и со стороны пострадавших.

Узнав об этом, Ульяна Меньшикова не пощадила чиновником, резко пройдясь по ним в соцсетях. Она даже создала некий собственный «родительский комитет», который в скором времени покинула часть «президиума».