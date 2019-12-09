«Будем добиваться». Алексей Перфильев отстаивает строительство спорткомплекса в парке

Новости 11.12.2019 10:20 494

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев прояснил ряд спорных вопросов по возможному строительству Центра спортивных единоборств на улице Антона Петрова, 221ж. Одним из камней преткновения стали планы по вырубке более 350 деревьев. Об этом пишет «Толк».

Перфильев отметил, что заброшенная территория площадью 18 гектаров давно требовала внимания.

«Со стороны нашего министерства было предложено комплексно благоустроить эту территорию, на которой спортивный объект мог бы занять менее пяти процентов площади. Пятно застройки, о котором идет дискуссия, подразумевает 0,8 га, а сам объект – 0,21 га. Это чуть более одного процента. Чтобы делать какие-то экспертные выводы, надо, прежде всего, апеллировать к фактам», - отметил министр.

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Что касается вырубки деревьев, то, по словам Перфильева, все вырубленные клены будут компенсированы посадкой новых деревьев, преимущественно в этих же окрестностях. Сама же территория парка будет обустроена в рамках запроса общественности.

Пока не ясно, что планируется организовывать в спортивном комплексе. По словам министра спорта края, ранее велись разговоры о футбольном манеже и бассейне. Это обсуждалось еще в 2011-2013 годах, но конкретных решений принято не было.

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, о которых сейчас идет речь, запланировано на 2021-2022 годы.

В подобном объекте сейчас заинтересованы Бийск, Рубцовск и Славгород, но региональный Минспорта уверен, что объект необходимо строить именно в Барнауле. Сейчас ведомству предстоит встреча с активистами, которые намерены отстаивать городские зеленые зоны. Она состоится не следующей неделе.