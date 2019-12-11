Почти 12 тысяч незаконно распространяемых SIM-карт изъято в СФО

Новости 11.12.2019 14:10 104

Роскомнадзор совместно с сотрудниками МВД России за 11 месяцев 2019 года провел 160 совместных контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Сибирском федеральном округе.

В результате проведенных мероприятий изъято 11896 SIM-карт. Из них 9651 SIM-карт принадлежали ПАО «ВымпелКом», 1247 – ООО «Т2 Мобайл», 577 – ПАО «МТС», 381 – ПАО «МегаФон» и 40 – другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 87 протоколов об административных нарушениях.

В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Также по итогам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 59 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

Роскомнадзор напоминает, что приобретение SIM-карт без заключения договора на оказание услуг связи установленным порядком может привести к негативным последствиям: гражданин не сможет предъявить претензии к оператору связи при отсутствии услуг связи, потребовать компенсацию за оказание услуг связи ненадлежащего качества, воспользоваться судебной защитой прав абонента, получить у оператора связи информацию, связанную с оказанием услуг телефонной связи. Также возрастает вероятность потерять денежные средства (в том числе и с банковского счета) при совершении с абонентским номером мошеннических действий.

Для исключения случаев бесконтрольного подключения контентных услуг операторами мобильной связи абонентам необходимо обращаться с заявлением к оператору связи для создания отдельного лицевого счета с нулевым балансом, предназначенного только для оплаты данных услуг связи. При создании отдельного лицевого счета с нулевым балансом подключение контентных услуг становится невозможным.