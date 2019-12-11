«Культурные сезоны» в Барнауле продолжатся бесплатным концертом Ах Астаховой

Новости 11.12.2019 10:52 124

В воскресенье, 15 декабря, в 13.00 в ТРЦ Galaxy состоится бесплатный концерт известной российской поэтессы Ах Астаховой в рамках проекта «Культурные сезоны». Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании. Вход свободный.

Бесплатный концерт пройдет на первом этаже в главном атриуме ТЦ.

Гостей мероприятия ждет не только выступление одной из самых читаемых российских поэтесс, но и керамическое шоу от мастера гончарного дела с мировым именем Михаила Бывших, розыгрыш подарков и призы самым активным участникам лекций и мастер-классов проекта.

«Здорово видеть, что «Культурные сезоны» объединили огромное количество людей самых разных возрастов. Еще в 2018 мы хотели завершить проект каким-нибудь грандиозным событием и очень рады, что смогли воплотить эту идею в жизнь в этом году, надеемся горожанам понравится подготовленная программа и выступление поэтессы», — рассказал Игорь Лузанов, Заместитель Генерального директора — Директор Алтайского филиала СГК.

Мероприятие станет кульминацией зимнего этапа проекта «Культурные сезоны». Но барнаульцы до 15 января еще могут посетить мастер-классы по живописи, гончарному мастерству, ораторскому искусству. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте: http://sezony.woop.pw

Все актуальные новости проекта вы найдете в инстаграме: www.instagram.com/cultseasons

#Культурныесезоны — открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Впервые прошел в 2018 году при поддержке Сибирской генерирующей компании и включал в себя художественную выставку, мастер-классы и лекции на тему искусства.