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Обыски проходят в районной администрации в Алтайском крае

Новости
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Сотрудники ФСБ  начали обыски в здании администрации Михайловского района утром 10 декабря.

Как передают «Вести 22», оперативники изъяли все мобильные телефоны у сотрудников районной администрации.  

Следственные действия выполняют в рамках расследования уголовного дела обыски могут быть связаны с проверкой сельскохозяйственного продовольственного кооператива «Прогресс», который работает в селе Бастан. На предприятии накануне была запущена процедура банкротства. На данный момент арбитражный управляющий Евгений Калясин оспаривает сделки должника.

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В Федеральной службе безопасности по Алтайскому краю факт проведения оперативных мероприятий подтвердили, но никаких подробностей пока не сообщается.

Автор: Политсиб.ру

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