Коммунисты собираются лишить компенсаций депутатов АКЗС, работающих на освобожденной основе

Новости 11.12.2019 7:10 643

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова предложила коллегам по региональному Заксобранию, работающим за зарплату, отказаться от ежемесячных компенсационных выплат в 32 тысяч рублей. Законопроект внесен в повестку декабрьской сессии.

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«Фракция КПРФ считает, что депутаты на освобожденной основе используют ресурс заксобрания — осуществляют депутатскую деятельность и не расходуют компенсацию, так как пользуются служебными машинами, канцелярией и прочим. Это несправедливо по отношению к остальным», - цитирует Прусакову "Коммерсант". Сама коммунистка зарплату в парламенте не получает. По ее оценке, сумма, которую удастся сэкономить с принятием законопроекта, составит около 5 млн рублей в год.

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Стоит отметить, что накануне октябрьской сессии автор законопроекта сама претендовала на оплачиваемое место, но комитет по местному самоуправлению без объяснения причин отклонил ее заявление.

Инициативу Марии Прусаковой депутаты рассмотрят на последней в этом году сессии 19 декабря. Представители фракций намерены отклонить законопроект. Лидер справороссов в парламенте Александр Молотов уверен, что идея Прусаковой — это «дешевый популизм», нарушающий принцип равенства всех депутатов. «Если уж отменять выплаты, то у всех. Компенсации, например, можно, как в ряде регионов, заменить так называемым "депутатским фондом", расходование средств которого легко отследить», - полагает Молотов.

Замруководителя фракции «Единой России» и председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов считает, что «инициатива нерабочая и противоречит федеральному законодательству». «Соглас­но заключению экспертно-правового управления, принятие данного закона нарушает права депутата на равные юридические возможности по осуществлению именно депутатских полномочий. Думаю, фракция будет голосовать против»,— сказал Осипов.

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Замруководителя фракции ЛДПР Евгения Боровикова полагает, что новый законопроект — «дешевый пиар под видом борьбы за справедливость». «Заработную плату мы получаем за выполнение своих обязанностей, а компенсация выплачивается за депутатскую деятельность, например, за выезды на округа. У оппозиции нет таких ресурсов, как у правящей партии», - подчеркнула Боровикова.

Политолог Константин Лукин считает, что продвижение инициативы говорит о наличии конфликта между лидером коммунистов и руковод­ством заксобрания: «КПРФ поднимает свою популярность среди населения на антиистеблишментской волне, усиливая позиции в АКЗС, а "партия власти" демонстрирует свое сопротивление, отрицательно высказываясь об идее отмены компенсаций».

Политолог Юрий Овиденко полагает, что инициатива Прусаковой несвоевременна, поскольку бюджет давно согласован. Эксперт отмечает, что внесенный ей законопроект — это способ «наверстать публичные потери, которые подорвали статус-кво Марии Прусаковой во время смещения ее с должности руководители фракции и после отказа в оплачиваемой должности».