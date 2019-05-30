Почти 10 тысяч семей на Алтае получают пособие на ребенка из-за низких доходов

В связи с рождением или усыновлением первого ребенка ежемесячную выплату в Алтайском крае получают 9346 семей, из которых 3292 семьи обзавелись первенцами в 2019 году. Об этом сообщает министерство соцзащиты края. Все выплаты связаны с низким уровнем доходов семей.
С начала текущего года на данные выплаты было выделено 751,99 млн рублей, что составляет 84,6% от запланированного объема. Выделяемые средства на одного ребенка в 2019 году составляют 9811 рублей. Они положены семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. В текущем году это порядка 15 тысяч рублей.
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Ежемесячную выплату получают со дня рождения ребенка. С заявлением родители могут обратиться в течение полугода. Во всех остальных случаев выплаты назначаются с момента обращения нуждающихся. Срок выплат составляет один год, после которого необходимо предоставлять новое заявление и документы.
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