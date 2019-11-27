Спортобъекты в Новосибирске достроят, невзирая на санкции WADA

Новости 11.12.2019 8:15 266

В Новосибирске планируют достроить ледовую арену и волейбольный центр, невзирая на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ, передает «Коммерсант».

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, он обсуждал с губернатором Андреем Травниковым «разные варианты».

«Для нас важно, что мы приступили к строительству и отступать не будем. Отказываться от этого решения — очень плохой прецедент. Мы будем реализовывать все намеченные планы»,— сообщил Локоть.

Напомним, накануне исполком WADA принял против России пакет санкций за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. РФ отстранена от международных соревнований на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать лишь под нейтральным флагом и при условии непричастности к допинговым нарушениям.

Чемпионат мира по хоккею в Новосибирске оказался под угрозой срыва Новости 27.11.2019 15:45 Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не допускает возможности переноса чемпионатов мира среди молодежи и взрослых 2023 года 733

В 2022 году в Новосибирске должен состояться чемпионат мира по волейболу, в 2023 году — молодежный чемпионат мира по хоккею. В рамках подготовки к этим состязаниям в городе строится ледовая арена стоимостью свыше 6,7 млрд рублей и региональный центр волейбола (1,8 млрд рублей).

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель ранее говорил, что не видит возможности переноса чемпионатов мира 2023 года из страны. Теперь он заявляет, что решение в отношении России будет принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).