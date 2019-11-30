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Жителя Барнаула судят за избиение до смерти двух собутыльников

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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве двух человек. Расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины завершено, передает пресс-служба регионального Следкома.

По информации ведомства, обвиняемый в конце января 2019 года освободился из мест лишения свободы. Спустя месяц он познакомился в барнаульском поселке Новосиликатный с двумя 49-летними мужчинами, после чего на протяжении двух дней совместно распивал спиртное в их квартире.

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Его дело передали на рассмотрение в суд

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«Между гостем и новыми знакомыми произошла ссора, в ходе которой хозяин выгнал его из дома. Спустя некоторое время рецидивист вернулся и стал избивать мужчин, нанеся одному из потерпевших более 40, второму – более 20 ударов руками и ногами, а также стулом по голове и различным частям тела. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что обвиняемый вину в убийстве признал частично, утверждая, что потерпевшие первыми стали его избивать, а он лишь оборонялся.

Однако данная версия была опровергнута следователем собранными доказательствами, в том числе результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Дело будет направлено в суд

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Автор: Политсиб.ру

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