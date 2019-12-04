Названа причина заморозки «Демидов-парка» в Новоалтайске

Новости 10.12.2019 18:45 202

Госинспекция обнародовала причину сбоя в системе отопления в многострадальном ЖК «Демидов-парк» в Новоалтайске. Как оказалось, в ЧП виноваты сами жильцы, передают «Вести 22».

Напомним, ранее собственники рассказали, что температура в их квартирах составила от +5 до +14 °С. Жильцы долгостроя жаловались на то, что апартаменты промёрзли настолько, что в углах образовался лёд.

В Госинспекции утверждают, что дом был готов к зиме ещё в сентябре. Есть соответствующий документ, заверенный подписями проверяющих. Кроме того, в прошлом году здание обследовали с помощью тепловизора. Нарушений в работе систем теплоснабжения выявлено не было.

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Сотрудники Госинспекции уверены, что критическое снижение температуры в квартирах произошло из-за того, что жильцы начали самовольно переустанавливать радиаторы. В результате вся система дала сбой. Теперь её необходимо настраивать и регулировать заново в течение нескольких дней.

Начальник Государственной инспекции строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю Олег Веремеинко подтвердил, что собственники квартир без согласования начали производить замену отопительных приборов.

«Делать это самостоятельно категорически запрещено. Это ведёт к разрегулировке. Один ставит чугунный радиатор, другой – алюминиевый. Сейчас идёт постоянная регулировка. Удалось добиться того, что система теплоснабжения начала принимать на себя объём тепла, который выдаёт котельная, мы не остановимся до тех пор, пока не выровняем ситуацию в целом», - отметил Веремеинко.

На данный момент возбуждено административное производство в отношении управляющей компании, поскольку та не следит за эксплуатацией теплового оборудования. По словам Олега Веремеинко, с 22 ноября в новостройку в Новоалтайске ежедневно приезжают специалисты Госинспекции для мониторинга ситуации. На сегодняшний день в «Демидов-Парке» заселено 12 квартир, всего их 778.