Тальменский оракул: прогноз главы района о провале тендера на строительство школы сбылся

Новости 10.12.2019 18:15 293

Сегодня на портале госзакупок опубликован протокол о признании аукциона на строительство школы в Ларичихе несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Глава Тальменского района Сергей Самсоненко еще в конце ноября заявлял, что желающих возводить здание может не найтись.

Один тендер на возведение здания школы в Ларичихе провалился еще в начале сентября. На тот момент его стоимость составляла 312,3 млн рублей. В конце ноября аукцион был назначен вновь, с начальной ценой 335,8 млн рублей (увеличилась на 7,5%). Однако и на него заявок не поступило.

Школа рассчитана на 360 учеников, вместимость рассчитана на обучение в одну смену. Общее количество работников учреждения составляет 42 человека: 28 педагогов и 14 человек учебно-вспомогательного персонала. Общая площадь застройки – 3878,8 кв. м. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря составит почти 48 млн рублей. Расчетный срок эксплуатации здания составляет не менее 70 лет, его строительство должно быть завершено не позднее 1 декабря 2021 года.

В школе запланировано 3 этажа. Помимо кабинетов и здесь предусмотрены два спортзала, актовый зал с мультимедийным оборудованием, помещения медицинского назначения, закрытый фонд хранения библиотеки, серверная, школьный музей и лифт. В помещениях школы предусмотрены места для инвалидов: в классах - по одному месту, в актовом зале - 5 мест, в читальном зале - 3 места, в обеденном зале - 1 место. В здании предусмотрено 13 входов с улицы.

Также на территории школы расположатся гараж и овощехранилище.