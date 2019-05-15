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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

Новости
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Экс-градоначальник  Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце, пишут «Известия».

Стоит отметить, что Юрий Лужков занимал должность столичного градоначальника с 1992 по 2010 год. В сентябре 2010 года президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста мэра с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В сентябре 2016 года бывший мэр указом президента Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2017 году Лужков выпустил книгу «Москва и жизнь».

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Автор: Политсиб.ру

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