Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

Новости 10.12.2019 17:10 305

Экс-градоначальник Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце, пишут «Известия».

Стоит отметить, что Юрий Лужков занимал должность столичного градоначальника с 1992 по 2010 год. В сентябре 2010 года президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста мэра с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В сентябре 2016 года бывший мэр указом президента Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2017 году Лужков выпустил книгу «Москва и жизнь».