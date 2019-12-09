Еще один кандидат-коммунист метит на пост мэра Барнаула?

Новости 10.12.2019 17:45 220

В конкурсе на должность главы города намерен принять участие руководитель барнаульского отделения партии «Коммунисты России» Александр Андрющенко. Об этом сообщил ТГ-канал «Алтайский Лемур».

«По имеющейся информации, его программа будет называться «Город социального равенства». Так что, скептики, твердившие, что «никто не хочет» в мэры, пусть покурят в сторонке. Сдается нам, сюрпризы и скандалы вокруг мэрских выборов еще будут», - говорится в сообщении канала.

Однако в Барнаульской городской Думе информацию о выдвижении Андрющенко опровергли. Председатель конкурсной комиссии Сергей Струченко дал понять, что документы никто не заносил.

В пресс-службе партии информацию все-таки подтвердили и добавили, что сейчас идет сбор соответствующих документов, которые будут поданы в ближайшее время.

Напомним, что на сегодняшний день документы на участие в конкурсе подали два кандидата. Речь идет о бывшем главе «Партии Роста» Андрее Крылове и местном юристе Алексее Шипунове. От КПРФ будет участвовать Елена Хрусталева, а от ЛДПР Алексей Скосырский. Также пока неясно будет ли выставлять свою кандидатуру и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк. Документы от замгубернатора Виталия Снесаря также не поступали, хотя многие ранее связали его недавний уход в отпуск с возможным участием в конкурсе на новое место работы.