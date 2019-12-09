КПРФ проведет митинг против строительства спорткомплекса в барнаульском парке

Новости 10.12.2019 16:45 336

Коммунисты из Алтайского края намерены провести митинг, на котором они хотят обсудить с жителями Барнаула вопросы состояния зеленых зон города и обеспеченность населения физкультурно-оздоровительными комплексами (ФОК).

Документ с соответствующим уведомлением был подан в администрацию Барнаула. Проведение протестной акции запланировано на 22 декабря, 14.00.

Инициатива коммунистов, скорее всего, связана с недавними новостями о возможном строительстве двух ФОКов. Больше всего вопросов вызвали планы по строительству на территории парка имени Ленина на улице Антона Петрова. Предполагается, что для строительства придется пожертвовать порядка 360 деревьев. Однако в Минспорте края объяснили, что прорабатывают вопрос компенсации, то есть посадят новые деревья.

Напомним, что 14 декабря в рамках Всероссийской акции протеста партия КПРФ на Алтае проведет серию одиночных пикетов в ряде городов края. Кроме того, в воскресение, 8 декабря, рубцовские коммунисты провели митинг против закрытия единственного в городе туберкулезного диспансера.