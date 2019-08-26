Медведев: Алтай стал аутсайдером по расселению из аварийного жилья

Новости 10.12.2019 15:44 199

Республика Алтай вошла в ТОП-10 регионов России, в которых до сих пор не начали расселение аварийного жилья в 2019 году. Об заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Медведев заметил, что на крупный проект по переселению граждан из аварийного жилья выделяются огромные средства - свыше 0,5 трлн рублей.

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«Расселить нужно 9,5 млн квадратных метров. К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза, но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу. Как всегда ситуация пестрая», - обратил внимание премьер. Как отметил Медведев, по состоянию на 1 декабря в десяти субъектах РФ к расселению людей из аварийного жилья даже не приступали. «Хотел бы также услышать, с чем это связано», - потребовал премьер.

По словам Дмитрия Медведева, на сегодняшний день очевидные проблемы с расселением граждан из аварийного жилья наблюдаются в Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Тыве, Кабардино-Балкарии, Забайкальском и Ставропольском краях, Тамбовской и Тверской областях, а также в Еврейской автономной области. По его словам, в некоторых из названных регионов сложная экономическая ситуация и там есть разные проблемы.

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Он предложил для начала выступить министрам для того, чтобы был высказан основной набор проблем и претензий, а затем сказал, что предоставит слово руководителям проблемных регионов.

Для справки, что по состоянию на 1 января 2017 года общая площадь аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай составила 9118,77 кв. м. 21 многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, а расселению подлежат 227 жилых помещений. При этом количество граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях, составило 478 человек.