ЕР и алтайский Минздрав прорабатывают вопросы фтизиатрической службы в Рубцовске

Новости 10.12.2019 16:10 844

Варианты работы фтизиатрической службы в Рубцовске сейчас активно прорабатываются Минздравом Алтайского края совместно с депутатами «Единой России». Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщает сайт реготделения партии ЕР.

Что касается лечения и оказания помощи больным, то оказываться она будет в полном объеме.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Рубцовском горсовете Ирины Кох, контроль за ситуацией вокруг противотуберкулезного диспансера осуществляется с ноября 2019 года. Изначально при переговорах с руководством диспансера, городской больницы №2, министерством здравоохранения края речь шла о том, где и как оказывать помощь больным, если противотуберкулёзный диспансер придется закрыть. Однако, на сегодня удалось принять решение, благодаря которому нуждающиеся в круглосуточном лечении будут переведены в другое учреждение.

«В качестве временного размещения круглосуточного стационара выбрана Лебяжинская туберкулезная больница. В нее переведут тех, кто нуждается в постоянном наблюдении, это немногим более 20 человек. В беседе с нами министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов пообещал решить вопрос их бесплатной доставки, — сказала Ирина Кох. — Остальные, кто не представляет угрозы здоровью окружающих, будут лечиться в условиях дневного стационара или на дому».

Руководитель фракции ЕР в горсовете отмечает, что в этот период пройдет поиск вариантов функционирования фтизиатрической службы. Депутаты совместно с Минздравом края ищут помещение, где она могла бы располагаться. Пока наиболее предпочтительным вариантом является приведение уже имеющегося тубдиспансера в нормативное состояние, в то время, пока больные будут находиться во временном помещении.

Состоялся ряд встреч, на которых судьбу диспансера обсудили с и.о. главврача учреждения Светланой Сталоверовой. Кроме того, разъяснить вопрос для жителей, по просьбе депутатов, взялся главврач Рубцовской горбольницы №2 Сергей Воронкин. Также вопросы работы фтизиатрической службы и самого диспансера обсудил министр Попов с главным физиатром края Еленой Анисимовой.

Напомним, что ранее секретарь реготделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Александр Романенко дал понять, что депутаты примут участие в решении проблемы фтизиатрической службы Рубцовска. Кроме того, он отметил необходимость диспансера для города.